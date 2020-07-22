https://news.day.az/society/1255527.html Неначавшееся застолье в Шеки закончилось в полиции - ФОТО - ВИДЕО
Неначавшееся застолье в Шеки закончилось в полиции - ФОТО - ВИДЕО
В Шекинское районное управление полиции поступила информация о том, что житель села Ашагы Лаисгы Мехман Юсифов в нарушение правил карантина хочет организовать застолье с участием 20 человек.
Как сообщили Day.Az в региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники правоохранительных органов пресекли проведение мероприятия.
В отношении организатора и еще четырех человек были составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных проступках. Все они оштрафованы на 200 манатов.
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