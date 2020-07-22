В Азербайджане появилась остановка с бесплатным wi-fi

В Азербайджане впервые появилась остановка с бесплатным wi-fi и мини-баром.

Как передает Day.Az, остановка находится в Исмаиллинском районе.

Основными преимуществами этой остановки являются бесплатный wi-fi, камера видеонаблюдения, дезинфекционный душ, мини-бар, порт-зарядки, USB-разъемы.

Данная остановка работает за счет солнечной энергии и имеет 8 сидячих мест.