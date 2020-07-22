Дорожная полиция об ограничении на въезд и выезд из Лянкярана

"Как вы знаете, в Лянкяране отменен ужесточенный карантин. Однако до сих пор действуют ограничения на въезд и выезд".

Как передает Day.Az со ссылкой parla.az, об этом заявил начальник управления по связям с общественностью Государственной дорожной полиции, полковник Кямран Алиев.

"Люди должны принять во внимание, что они могут свободно передвигаться по Лянкярану. Но ограничение согласно решению Кабинета министров № 178 о въезде и выезде в Лянкяран и из него по-прежнему в силе".

Ограничения на въезд в 5 административных территорий - Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронский район - остаются в силе.