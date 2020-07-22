https://news.day.az/society/1255582.html В Азербайджане разработан новый проект по оценке инвалидности
В Азербайджане разработан новый проект по оценке инвалидности
В Азербайджане разработан новый проект по оценке инвалидности.
Об этом на коллегии по итогам первого полугодия текущего года в министерстве труда и социальной защиты населения, проведенной в формате видеоконференции, сказал министр Сахиль Бабаев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Бабаев отметил, что применение новых критериев по оценке инвалидности будет способствовать тому, что лица с инвалидностью смогут вести активный образ жизни, реализовывать существующий трудовой потенциал, продолжать трудовую деятельность на рынке труда, интегрироваться в общество.
С учетом передовых мировых стандартов уже подготовлен новый законодательный проект.
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