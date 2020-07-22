https://news.day.az/society/1255596.html TƏBİB о состоянии зараженного коронавирусом известного журналиста
TƏBİB о состоянии зараженного коронавирусом известного журналиста
"Состояние инфицированного коронавирусом редактора Общественной телевизионной и радиовещательной компании, известного журналиста Амраха Фаганоглу оценивается как тяжелое".
Как передает Day.Az, об этом АПА сообщила руководитель пресс-службы TƏBİB Равана Алиева.
По ее словам, пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, лечение продолжается в отделении интенсивной терапии: "Пока невозможно прогнозировать ход лечения".
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