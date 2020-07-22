https://news.day.az/society/1255621.html В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 504 пациента - заразился всего 391 - ФОТО
В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 504 пациента - заразился всего 391 - ФОТО
В Азербайджане выявлен 391 новый случай заражения коронавирусом, 504 вылечившихся, 9 скончались.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб.
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