В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 504 пациента

В Азербайджане выявлен 391 новый случай заражения коронавирусом, 504 вылечившихся, 9 скончались.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб.

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