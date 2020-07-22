https://news.day.az/society/1255622.html На вершине Агрыдага поднят плакат “Карабах – это Азербайджан!”
На вершине Агрыдага поднят плакат “Карабах – это Азербайджан!”
Покорив вершину Агрыдага (5 137 м), члены TURKAZDER (Турецко-азербайджанская Ассоциация) выразили поддержку Азербайджану.
Как сообщает Day.Az, соответствующую информацию распространил в Twitter глава Игдырского отделения TURKAZDER Ильтериш Каган Ташкинсу.
Взобравшись на вершину горы, активисты развернули плакат, на котором были запечатлены слова поддержки Азербайджану - "Положить конец армянской оккупации! Карабах - это Азербайджан!"
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