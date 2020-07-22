На вершине Агрыдага поднят плакат “Карабах – это Азербайджан!”

Покорив вершину Агрыдага (5 137 м), члены TURKAZDER (Турецко-азербайджанская Ассоциация) выразили поддержку Азербайджану.

Как сообщает Day.Az, соответствующую информацию распространил в Twitter глава Игдырского отделения TURKAZDER Ильтериш Каган Ташкинсу.

Взобравшись на вершину горы, активисты развернули плакат, на котором были запечатлены слова поддержки Азербайджану - "Положить конец армянской оккупации! Карабах - это Азербайджан!"