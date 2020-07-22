Корея отправила Азербайджану медицинские маски

Сегодня в МИД Азербайджана была проведена церемония приема-сдачи медицинских масок, привезенных в Азербайджан Республикой Корея в рамках проекта помощи в борьбе с пандемией, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД.

На мероприятии выступили замминистра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов, зампред Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Нигяр Байрамова и чрезвычайный и полномочный посол Кореи в Азербайджане Ким Тонг Оп.

Рамиз Гасанов сказал, что передача медицинских масок корейским правительством Азербайджану является символом солидарности с азербайджанским народом и от имени МИД Азербайджана выразил признательность за это.

В заключение мероприятия зампред Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Нигяр Байрамова и посол Кореи Ким Тонг Оп подписали "Акт приема-сдачи дезинфекционных средств, доставленных правительством Кореи в Азербайджан для помощи в борьбе с эпидемией".