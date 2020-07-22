ГЭЦ Азербайджана обратился к абитуриентам, поступающим в вузы вне конкурса

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обратился к абитуриентам, обучавшимся по аккредитированным на международном уровне образовательным программам.

Как сообщили Day.Az в Центре, согласно Постановлению Кабинета министров № 228 от 20 мая 2019 года, абитуриенты, обучавшиеся по аккредитированным на международном уровне образовательным программам, принимаются в вузы вне конкурса.

Под аккредитированными на международном уровне образовательными программами подразумеваются следующие:

- Программа международного бакалавриата (IB Diploma Programme);

- Высший уровень общего сертификата об образовании (Advanced Level of General Certificate of Education);

- Расширенное размещение (Advanced Placement).

Желающие принять участие в конкурсе по отбору с 23 по 31 июля должны отправить на электронную почту Государственного экзаменационного центра по адресу info@dim.gov.az (в графе тема следует указать "внеконкурсный прием") фотокопии и документы:

1. "Электронное заявление абитуриента";

2. Документ о получении образования по соответствующей программе, а также копия нотариально заверенного перевода этого документа на азербайджанский язык.

Абитуриенты в электронной форме должны представить ГЭЦ дипломные результаты (оценки). Для этого следует обеспечить отправку Центру результатов, зайдя на официальный сайт выдавшей документ о получении образования международной структуры через свою учетную запись или запись представителя учебного заведения, с использованием институционального кода ГЭЦ.

Абитуриенты, которые учились по вышеуказанным программам, могут выбрать специальности, преподаваемые на языке обучения в рамках программы.

Также в Центре отметили, что в Азербайджане победители международных и республиканских олимпиад по дисциплинам, международных конкурсов и соревнований будут зачисляться в вузы вне конкурса.

Это предусмотрено в постановлении Кабинета министров Азербайджана № 229 от 20 мая 2019 года.

Согласно постановлению,

в вузы вне конкурса принимаются следующие категории лиц:

- удостоенные золотой, серебряной или бронзовой медалей международной предметной олимпиады;

- занявшие первое, второе и третье места на республиканской олимпиаде по дисциплинам среди учащихся IX-XI классов;

- ставшие лауреатами международного конкурса или соревнования (в возрастной группе старше 15 лет).

После окончания полного среднего уровня образования победитель международной или республиканской олимпиады по дисциплинам имеет право на внеконкурсное зачисление в вузы в последующие два учебных года, а победитель международного конкурса или соревнования - только один раз для последующих пяти учебных лет после победы в соревнованиях, по окончании образования.

Специальности, по которым проводится внеконкурсный прием, список международных и республиканских предметных олимпиад, международных конкурсов и соревнований опубликован в решении Кабмина № 229 от 20 мая 2019 года.

Вышеуказанные лица (те, кто еще не представили документы в ГЭЦ) должны в период 23-31 июля 2020 года отправить на электронную почту Государственного экзаменационного центра по адресу info@dim.gov.az (в графе тема следует указать "внеконкурсный прием") копию электронного заявления абитуриента, подтвержденного в общем порядке, и оригинал документа, подтверждающего победу на международной предметной олимпиаде, или республиканской предметной олимпиаде, международном конкурсе или соревновании.

В ГЭЦ также отметили, что на сегодня в связи с внеконкурсным приемом в Центр поступило порядка 100 обращений.