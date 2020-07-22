В Азербайджане автоматизируются гидрологические станции

Заметное сокращение водности в основных водных артериях Азербайджана вызывает необходимость точного гидрологического мониторинга рек. Поэтому гидрологические наблюдения на реках автоматизируются.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам заместитель главы гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов Васиф Алиев.

По его словам, модернизация наблюдательной сети позволит своевременно и точно оценить текущее положение, что в свою очередь будет основой для правильного планирования расхода воды.

"С этой целью была поставлена задача в кратчайшие сроки оснастить все гидрологические станции министерства новейшим оборудованием. Впервые за всю историю гидрометеорологии Азербайджана осуществляется автоматизация гидрологических станций, и с этой целью, с учетом географических особенностей территории, ее значимости для различных областей народного хозяйства в определенных пунктах планируется установить 17 комплектов оборудования", - сказал Васиф Алиев.