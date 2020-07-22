В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

Сегодня в Азербайджане проведен 8 221 тест на коронавирус.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 22-е июля.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 649 953 теста.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 7 805 человек, 322 из них находятся в реанимации, а 65 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.