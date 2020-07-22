22 июля по инициативе Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджанской Республики (ФГПРСМИ) состоялся вебинар, посвященный 145-летнему юбилею азербайджанской национальной печати.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, участники мероприятия минутой молчания почтили память наших солдат и офицеров, ставших шехидами при предотвращении военной провокации Армении в товузском направлении границы с Азербайджаном.

Выступая на вебинаре, исполнительный директор ФГПРСМИ Ахмед Исмайлов рассказал о пути развития, пройденном нашей национальной печатью, заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева в утверждении свободы слова и печати. Он поделился мнением о влиянии развития информационно-коммуникационных технологий на СМИ на современном этапе, коснулся новых проектов, реализуемых ФГПРСМИ.

Заместитель заведующего отделом по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Саадат Юсифова подчеркнула в своем выступлении, что такие основополагающие принципы газеты "Экинчи", как просветительство, современность и идеология независимости, не утратили актуальности и сегодня, остановилась на мерах, принятых в последние годы в области укрепления материально-технической базы СМИ, поделилась мнением о вызовах, стоящих сегодня перед нашей печатью.

Ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев, выступая на мероприятии, отметил заслуги факультета журналистики в подготовке кадров для нашей национальной журналистики, коснулся проводимой работы по усовершенствования обучения.

Председатель Правления АЗЕРТАДЖ Аслан Асланов подчеркнул, что сегодня, когда враг ведет против нас еще и информационную войну, распространение в мире азербайджанских реалий, а также разоблачение армянской лжи - задача номер один нашей печати, нам необходимо быть максимально мобилизованными для защиты национальных интересов.

В выступлениях также говорилось об актуальных проблемах журналистики, была отмечена необходимость внесения в законы о телевидении и радио, СМИ изменений, обусловленных требованиями времени, подготовке журналистских кадров, способных выйти на мировую арену, были выдвинуты предложения, связанные с этим.