Задержаны лица, пропагандировавшие употребление наркотиков в "Tik-tok"

Задержаны лица, которые зарегистрировались в социальной сети "Tik-tok" как "Майя" и "Бану" и распространяли видео, пропагандировавшие употребление наркотиков.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве внутренних дел.

Сообщается о задержании лиц, которые, создав различные профили в соцсети "Tik-tok", распространяли видео с пропагандой употребления наркотиков и сообщали, что якобы сотрудники полиции не накажут за это.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками совместно с сотрудниками 39-го отдела Сабаильского районного управления полиции (РУП) и 17-го отдела Наримановского РУП эти лица - зарегистрированные в соцсетях как "Майя" и "Бану" Мурад Керимов и Габиб Шахнияров были задержаны. В своих показаниях они признались в том, что пропагандировали употребление наркотиков в указанной социальной сети.

В отношении М.Керимова и Г.Шахниярова приняты меры по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, они наказаны в административном порядке.