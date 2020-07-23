В Шеки выявлена чайхана, принимавшая посетителей в нарушение карантина

Сотрудники полиции выявили в Шеки, на улице Багбанлар, чайхану, функционировавшую в нарушение правил особого карантинного режима.

Как сообщили Day.Az в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в отношении арендатора объекта общепита Вугара Бекирова и посетителей были составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных проступках и назначены штрафы.

В.Бекиров был предупрежден о том, что при повторном нарушении правил карантина в его отношении будут приняты более серьезные меры.