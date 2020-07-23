https://news.day.az/society/1255804.html В Азербайджане еще один врач скончался от коронавируса - ФОТО
В Азербайджане еще один врач скончался от коронавируса - ФОТО
В Азербайджане еще один медработник скончался от COVID-19.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, врач-терапевт поликлиники №23 Сураханского района Баку Метанет Атаева, инфицированная коронавирусом, в июне была госпитализирована в Объединенную городскую больницу №6 имени А.Д.Меликова.
Несмотря на усилия своих коллег, она скончалась сегодня утром.
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