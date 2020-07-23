Выездная "Служба ASAN" оказала помощь сыну погибшего азербайджанского военнослужащего

Выездная "Служба ASAN" оказала услуги Магомеду Мамедову - сыну Эльшада Мамедова, героически погибшего в ходе боестолкновения, произошедшего в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы, сообщает Day.Az со ссылкой на Службу.

На основании обращения Товузского районного отдела Госслужбы мобилизации и призыву на военную службу сыну погибшего азербайджанского военнослужащего были оказаны услуги по выдаче и замене удостоверения личности.

Отметим, что ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погиб при отражении нападения армянских вооруженных сил в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы.

Напомним, что начиная с полудня 12 июля, подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, неоднократно подвергали обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику были нанесены ответные удары, он был отброшен назад, неся потери.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.