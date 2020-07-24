Строгий карантинный режим принес свои плоды

С первого же дня, когда в Азербайджане был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, правительством нашей страны были предприняты своевременные и решительные меры в соответствии с указаниями Президента Ильхама Алиева.

Об этом Day.Az сказал член Совета государственной поддержки НПО при Президенте, председатель Общественного объединения здорового развития и просвещения Анар Халилов.

"Оперативный штаб, созданный при Кабинете министров, подготовил комплексный план действий и начал оперативное осуществление профилактических и неотложных мер. Основной целью плана действий была защита здоровья населения, а также обеспечение социального положения населения и оказание помощи сферам деятельности, затронутых пандемией. В то же время система здравоохранения страны начала работать в усиленном режиме, медицинская инфраструктура была приведена в соответствие со стандартами, необходимыми для борьбы с коронавирусом", - заявил председатель.

По мнению нашего собеседника, совокупность предпринятых мер позволила Азербайджану находиться в списке стран с наименьшим количеством летальных исходов на душу населения.

"В последние дни мы наблюдаем уменьшение числа заболевших и увеличение числа выздоравливающих пациентов. Однако граждане должны чувствовать ответственность и не повторять предыдущие ошибки. Граждане должны помнить, что продлевать каждый раз строгий карантинный режим не в интересах государства, поскольку это ложится тяжелым бременем на экономику страны. Поэтому нужно продолжать соблюдать социальную дистанцию, предпринимать ряд профилактических мер и носить маску в общественных местах и транспорте, чтобы как можно скорее вернуться к обычному образу жизни", - посоветовал он.

Представитель НПО заверил, что если бы не был применен строгий карантинный режим, то ежедневное число новых случаев инфицирования сегодня выражалось четырехзначными цифрами.

"К сожалению, даже в условиях строгого карантинного режима некоторые граждане пренебрегают установленными правилами, проявляют безответственность и неуважение по отношению к другим. Так, из-за определенного количества таких людей страдают добросовестные граждане. Надеюсь, что после 5 августа не будет необходимости продлевать строгий карантинный режим и произойдут смягчения. Но опять же, это зависит от нас, как мы будем себя вести", - пояснил Халилов.

По его словам, из-за гражданского равнодушия и безответственного поведения людей, вся эффективность проделанной работы правительства может быть сведена на нет и этого нельзя допускать.

"Коронавирус объявил войну всему миру, в том числе и нашей стране. Поэтому наше чувство ответственности должно превзойти все остальные чувства. Если гражданин почувствовал у себя симптом COVID-19, то он должен немедленно сообщить об этом в больницу и находиться в изоляции до приезда врача, чтобы не заразить других.

Следует слушать мнения экспертов и читать официальные новости, а не доверять фейковым информациям в различных социальных сетях. Другим важным моментом является публичное осуждение. В обществе должно сформироваться понятие общественной критики. Если человек нарушает правила карантинного режима, то он должен быть публично осужден независимо от его должности и социального статуса. Недавний инцидент, который произошел в отеле Fairmont Baku, является подтверждением того, что общественная критика дает результаты.

"Хочу подчеркнуть, что каким бы грозным ни был коронавирус, человечество в итоге сможет побороть его. Чтобы приблизить этот момент, граждане нашей страны должны проявить солидарность и немного терпения. Только таким образом мы преодолеем эту глобальную проблему и вернемся к нормальной жизни", - резюмировал Анар Халилов.

Абдул Керимханов