Что за СМС получают жители Азербайджана в последние дни?

Вот уже несколько дней абоненты одного из мобильных операторов получают СМС-сообщение для участия в опросе ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на redaktor.az, пользователи, получившие данное сообщение, удаляют его, не заходя по ссылке. Они полагают, что это провокация.

Как сообщили в мобильном операторе, беспокоиться не о чем: "Сообщение отправлено ООН, мы - всего лишь посредник. В сообщении нет ничего опасного или провокационного. Если бы в сообщении была какая-то провокация, мы не допустили бы ее массовую отправку".