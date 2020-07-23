В Баку ожидается 34 градуса тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, ветер южный, сообщает Day.Az cо ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Максимальная температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 22-25, днем 29-34, в Баку ночью 22-25, днем 32-34 градусов тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 754 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75 процентов, днем 45-55 процентов.

На пляжах Абшерона ветер южный. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 26-27 градусов тепла.

В регионах Азербайджана 24 июля местами пройдут грозы, временами ожидаются дожди, кое-где интенсивного характера, есть вероятность выпадения града. Ветер восточный, температура воздуха ночью 19-24, днем 30-34, в горах ночью 11-16, днем 18-23 градусов тепла.