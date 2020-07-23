ANAMA обезвредила снаряд, пущенный армянами в направлении Товуза

20 июля в 09:49 со Службы "102" Министерства внутренних дел в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) поступила информация о падении 1 снаряда на территорию села Дондар Гушчу Товузского района.

Как сообщили Day.Az в ANAMA, специалисты Агентства и сотрудники полиции Товузского района 22 июля отправились на указанную территорию.

Был проведен осмотр посевного участка, он был оцеплен для обеспечения безопасности. Специалисты Агентства обнаружили неразорвавшийся, пущенный ВС Армении артиллерийский снаряд 122-мм калибра (OФ-56-1), он был обезврежен на месте 23 июля.

Были осмотрены территория площадью 50 кв.м вокруг места, куда попал снаряд, а также 5 кв.м под землей, опасных предметов не обнаружено.