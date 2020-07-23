В Азербайджане около 250 резидентов АМУ принимают участие в борьбе с коронавирусом

Около 250 резидентов Азербайджанского медицинского университета (АМУ) работают врачами в больницах, выделенных для пандемических больных.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend глава пресс-службы университета Гюнель Асланова.

По ее словам, 202 студента университета добровольно работают в этих больницах. Она добавила, что студенты и резиденты работают в больницах столицы и регионов.