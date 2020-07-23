https://news.day.az/society/1255888.html В Азербайджане около 250 резидентов АМУ принимают участие в борьбе с коронавирусом
В Азербайджане около 250 резидентов АМУ принимают участие в борьбе с коронавирусом
Около 250 резидентов Азербайджанского медицинского университета (АМУ) работают врачами в больницах, выделенных для пандемических больных.
Как передает Day.Az, об этом сказала Trend глава пресс-службы университета Гюнель Асланова.
По ее словам, 202 студента университета добровольно работают в этих больницах. Она добавила, что студенты и резиденты работают в больницах столицы и регионов.
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