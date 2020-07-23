Диких животных из центра семейного отдыха в Агстафе отпустят на волю

Два медведя и два волка, изъятые из расположенного на территории Агстафинского района центра семейного отдыха "Yaşıl Göl", переданы в центр восстановления дикой природы и реабилитационную клинику при Алтыагаджском национальном парке.

Об этом сказала журналистам заместитель начальника Службы охраны биологического разнообразия Арзу Самедова, сообщает Day.Az.

По ее словам, в отношении владельца ресторана Сохраба Расулова, который держал животных в клетке, составлены акт и протокол, он оштрафован на 2000 манатов как должностное лицо.

Самедова заявила, что содержание диких животных в клетках в центрах отдыха считается недопустимым в соответствии с международными конвенциями в области охраны диких животных.