Диких животных из центра семейного отдыха в Агстафе отпустят на волю - ФОТО
Два медведя и два волка, изъятые из расположенного на территории Агстафинского района центра семейного отдыха "Yaşıl Göl", переданы в центр восстановления дикой природы и реабилитационную клинику при Алтыагаджском национальном парке.
Об этом сказала журналистам заместитель начальника Службы охраны биологического разнообразия Арзу Самедова, сообщает Day.Az.
По ее словам, в отношении владельца ресторана Сохраба Расулова, который держал животных в клетке, составлены акт и протокол, он оштрафован на 2000 манатов как должностное лицо.
Самедова заявила, что содержание диких животных в клетках в центрах отдыха считается недопустимым в соответствии с международными конвенциями в области охраны диких животных.
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