В Азербайджане праздник Гурбан будут отмечать с ограничениями

31 июля и 1 августа в Азербайджане будет отмечаться праздник Гурбан. В этом году этот праздник приходится на период пандемии и особого карантина. И в такой ситуации возникает вопрос, как будет отмечаться праздник Гурбан в этом году.

Как передает Day.Az со ссылкой на axar.az, глава отдела Управления мусульман Кавказа гаджи Шахин Гасанли заявил, что для забоя животных будут выделены специальные места, которые будут соответствовать правилам карантина.

"Мы рекомендуем всем обращаться туда. Чтовы не испортить эпидемическую ситуацию, намазы также будут отложены. Нельзя, чтобы люди собирались вместе и совершали эти обряды. Каждый может совершать молитвы в день праздника Гурбан у себя дома один или со своей семьей, а затем слушать праздничные молитвы в прямом эфире", - отметил он.

Шахин Гасанли также рассказал о преподнесении обрученным девушкам жертвенного мяса: "Семьи молодоженов преподносят друг другу жертвенное мясо, которое потом раздают неимущим людям. Эту традицию можно продолжать, нужно только ограничиться преподнесением жертвенного мяса. Не рекомендуется собираться вместе в этом году для празднования Гурбана. Достаточно раздавать мясо людям от имени семьи. Ни в коем случае нельзя устраивать застолья, так как это, в первую очередь, является нарушением религиозных правил. Коран повелевает нам не подвергать себя опасности своими же руками и мы должны следовать этим правилам".