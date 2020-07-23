В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровел 531 пациент

В Азербайджане выявлено еще 347 случаев заражения коронавирусом, 531 человек вылечился, 6 человек скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 28 980 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 20 974, скончался 391 человек.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 7 615 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 8 829, в целом - 658 782 теста.