https://news.day.az/society/1255908.html В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровел 531 пациент - заразились всего 347 - ФОТО
В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровел 531 пациент - заразились всего 347 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 347 случаев заражения коронавирусом, 531 человек вылечился, 6 человек скончались.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 28 980 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 20 974, скончался 391 человек.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 7 615 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 8 829, в целом - 658 782 теста.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре