Умер участник группы "Шерон"

Скончался художественный руководитель азербайджанской группы "Шерон" Тарлан Алекперов.

Как передает Day.Az со ссылкой на axşam.az, Алекперов умер сегодня в возрасте 42 лет.

Участник группы Ульви Джафаров рассказал axşam.az, что у Тарлана не было каких-либо болезней: "Я только что получил это известие. Он не был болен, мы не знаем, почему он умер. Его семья говорит, что это произошло внезапно".