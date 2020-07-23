https://news.day.az/society/1255924.html Умер участник группы "Шерон" - ФОТО
Умер участник группы "Шерон" - ФОТО
Скончался художественный руководитель азербайджанской группы "Шерон" Тарлан Алекперов.
Как передает Day.Az со ссылкой на axşam.az, Алекперов умер сегодня в возрасте 42 лет.
Участник группы Ульви Джафаров рассказал axşam.az, что у Тарлана не было каких-либо болезней: "Я только что получил это известие. Он не был болен, мы не знаем, почему он умер. Его семья говорит, что это произошло внезапно".
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