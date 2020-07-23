В Азербайджане трое учащихся не допущены на экзамены

Согласно предварительным данным, на сегодняшние выпускные (вступительные) экзамены в соответствии с врачебным заключением - из-за высокой температуры, не были допущены трое учащихся, а также еще два человека - в связи с обнаружением у них мобильных телефонов.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), пропускной режим был организован в соответствии с новыми правилами, экзаменационный персонал был обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты - спецодеждой, перчатками, медицинскими масками.

Экзамены были проведены в 15 городах и районах республики.

Ввиду того, что проверка заданий открытого типа, используемых в первом туре экзаменов по приему в вузы по I-IV группам специальностей для выпускников прошлых лет, вступительных экзаменах в вузы по V группе специальностей и средние специальные учебные заведения на базе полного (11-летнего) среднего образования, а также в выпускных экзаменах для учеников 11-х классов требует продолжительного времени, результаты предусматривается огласить в течение трех недель.

Результаты выпускных (вступительных) экзаменов для 9-классников, а также экзаменов по азербайджанскому языку будут оглашены в течение ближайших пяти дней.