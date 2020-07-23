https://news.day.az/society/1255931.html Движение на одной из улиц Баку будет ограничено
Движение на одной из улиц Баку будет ограничено
В связи с предстоящими ремонтными работами на участке улицы Низами между улицами Ковкаб Сафаралиевой и Юсифа Сафарова движение на территории с этой ночи будет ограничено.
Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.
Согласно информации, ограничение будет действовать до окончания ремонтных работ.
"Водителям рекомендуется использовать альтернативные дороги. Мы приносим извинения гражданам за временные неудобства", - говорится в информации.
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