Движение на одной из улиц Баку будет ограничено

В связи с предстоящими ремонтными работами на участке улицы Низами между улицами Ковкаб Сафаралиевой и Юсифа Сафарова движение на территории с этой ночи будет ограничено.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, ограничение будет действовать до окончания ремонтных работ.

"Водителям рекомендуется использовать альтернативные дороги. Мы приносим извинения гражданам за временные неудобства", - говорится в информации.