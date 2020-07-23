ГЭЦ обратился к 11-классникам

Заявления в электронном виде, связанные с результатами выпускных экзаменов учеников 11-х классов, проведенных 18-19 июня и 24-25 июня 2020 года, будут приниматься до 24 июля.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), перед тем как обратиться в Апелляционную комиссию, учащиеся должны ознакомиться со своими результатами на сайте ГЭЦ, в разделе "результаты экзамена", графическим описанием листа ответов, критериями оценки по каждому заданию открытого типа.

"Опыт прошлых лет показывает, что около 30 процентов подавших на апелляцию вообще не ответили на задание или обратились в комиссию без ознакомления с правильными ответами и шкалой оценок", - отметили в ГЭЦ.

Согласно информации ГЭЦ, такие заявки не будут рассматриваться.

"Абитуриенты, сдавшие выпускные экзамены 18-19 и 24-25 июня и желающие обратиться в Апелляционную комиссию, могут зарегистрироваться и отправить заявки до 23:59 на сайте apelyasiya.dim.gov.az, заполнив форму электронного заявления", - сказали в центре.

Источник в ГЭЦ подчеркнул, что те, кто не зарегистрировался в течение указанного периода, не смогут впоследствии подать на апелляцию.