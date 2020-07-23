Минобразования прокомментировало вопросы в связи с конкурсом по приему на работу учителей

Такие претенциозные заявления руководителей и учителей курсов по подготовке к конкурсу по приему учителей на работу как "вопросы составлял я сам ", в последнее время часто встречающиеся в социальном медиа, не является предметом комментариев министерства образования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заведующий сектором связей с общественностью министерства Джасарат Валехов.

По его словам, если такие лица и составляют вопросы, это вовсе не означает, что они непременно будут в базе вопросов министерства.

"Касательно списка литературы хочу сказать, что все вопросы в связи с частью "правовая грамотность" отражены в документах образовательного законодательства. Эти документы находятся в свободном доступе. "Применение предметного курикулума" преподается в занятых подготовкой учителей высших и среднеспециальных учебных заведениях с 2010 года, в связи с этим есть достаточное количество статьей и монографий, различными издательствами выпущены пособия. Выпускник вуза отлично знает, что чем больше научно-методической литературы он прочитает по конкретной теме, настолько лучше и глубже он усвоит ее", - подчеркнул Джасарат Валехов.