TƏBİB назвал количество проведенных сегодня тестов на COVID-19

Сегодня в Азербайджане проведен 8 829 тестов на коронавирус.

Об этом, как передает Day.Az, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 23-е июля.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 658 782 теста.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 7 615 человек, 330 из них находятся в реанимации, а 66 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.