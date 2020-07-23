https://news.day.az/society/1255998.html TƏBİB назвал количество проведенных сегодня тестов на COVID-19
TƏBİB назвал количество проведенных сегодня тестов на COVID-19
Сегодня в Азербайджане проведен 8 829 тестов на коронавирус.
Об этом, как передает Day.Az, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 23-е июля.
Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 658 782 теста.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 7 615 человек, 330 из них находятся в реанимации, а 66 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.
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