В некоторых регионах Азербайджана не будет работать общественный транспорт

В соответствии с результатами анализов санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 режим карантина в Азербайджане продлен до 31 августа.

Об этом в пятницу сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

В Баку, Джалилабаде, Гяндже, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе, Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гёкгёльском, Хачмазском, Сиязаньском и Шекинском районах особый карантинный режим в соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией будет продолжаться до 06:00 пятого августа 2020 года. В городах и районах, где применяется особый режим карантина, в следующие временные отрезки не будет работать общественный транспорт:

с 00:00 25 июля по 06:00 27 июля.