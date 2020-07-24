Как проходит лечение пациентов с COVID-19 в Азербайджане

В программе "Hədəf" Азербайджанского телевидения (AzTV) были обсуждены предпринятые азербайджанским государством шаги по борьбе с коронавирусом, текущая ситуация, достигнутые результаты и вопросы, связанные с лечением заболевания.

Как сообщает Day.Az, начальник Главного управления здравоохранения города Баку Нелли Вейсова, которая была гостем программы, подробно осветила на вопросы, связанные с лечением COVID-19.

Говоря о лечении больных коронавирусом в домашних условиях, Вейсова отметила, что дома лечатся пациенты с легкими симптомами или бессимптомные. Она отметила, что в лечении в домашних условиях достигаются положительные результаты. Начальник ГУЗГБ отметила, что количество обращений за неотложной медицинской помощью уменьшилось с момента введения лечения в домашних условиях. В то же время Вейсова подчеркнула, что лечение пациентов с тяжелыми симптомами в клинических условиях является обязательным.

Полную версию передачи Hədəf можно посмотреть на YouTube-канале, пройдя по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=ENe2DIEi1EE.