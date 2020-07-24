https://news.day.az/society/1256146.html Стала известна дата приема в группы дошкольной подготовки
Стала известна дата приема в группы дошкольной подготовки
Прием детей, достигших 5-летнего возраста, в группы дошкольной подготовки в Азербайджане предусматривается провести в августе.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал сотрудник отдела общего и дошкольного образования министерства образования Эльчин Керимов.
По его словам, прием документов будет осуществлен в электронном порядке. Для приема детей в группы, где обучение ведется не на азербайджанском языке, какое-либо собеседование для оценки устного знания языков не требуется.
Керимов добавил, что прием в группы дошкольной подготовки будет осуществлен в соответствии с правилами, которые применялись в прошлые годы.
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