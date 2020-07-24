В Азербайджане пробурят более 400 артезианских скважин

В этом году в Азербайджане будет пробурено 443 артезианских скважины, из них в Геранбойском районе предусмотрено бурение 43 скважин.

Об этом на совещании при Президенте Азербайджана в формате видеоконференции, посвященном состоянию водного хозяйства, сказал председатель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Ахмед Ахмедзаде, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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