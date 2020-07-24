Шахин Мустафаев: Проводятся работы по устранению нехватки воды

Проводятся работы по устранению нехватки воды.

Об этом на совещании при Президенте Азербайджана, посвященном состоянию водного хозяйства, проведенному в формате видеоконференции, сказал заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, сообщает Day.Az.

Новость обновляется