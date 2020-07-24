https://news.day.az/society/1256193.html Шахин Мустафаев: Проводятся работы по устранению нехватки воды
Шахин Мустафаев: Проводятся работы по устранению нехватки воды
Проводятся работы по устранению нехватки воды.
Об этом на совещании при Президенте Азербайджана, посвященном состоянию водного хозяйства, проведенному в формате видеоконференции, сказал заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, сообщает Day.Az.
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