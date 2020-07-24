В Барде оштрафованы нарушители карантина

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Бардинского районного отделения полиции, выявлены лица, перебравшиеся из Агджабединского в Бардинский район, нарушив тем самым карантинный режим.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД республики, сотрудниками правоохранительных органов были задержаны М.Гулиев и И.Гейдаров, пытавшиеся перебраться в Бардинский район на автомобиле жителя Агджабединского района С.Сафарова.

В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях.