В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 573 пациента

В Азербайджане выявлено еще 332 случаев заражения коронавирусом, 573 человека вылечились, 9 человек скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 29 312 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 21 547, скончались 400 человек.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 7 365 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 9 037, в целом - 667 819 теста.