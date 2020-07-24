https://news.day.az/society/1256231.html В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 573 пациента - заразились всего 332 - ФОТО
В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 573 пациента - заразились всего 332 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 332 случаев заражения коронавирусом, 573 человека вылечились, 9 человек скончались.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 29 312 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 21 547, скончались 400 человек.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 7 365 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 9 037, в целом - 667 819 теста.
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