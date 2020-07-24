https://news.day.az/society/1256284.html Цепная авария в Ширване, есть пострадавшие - ФОТО
Цепная авария в Ширване, есть пострадавшие - ФОТО
В городе Ширван произошла цепная авария.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки "ВАЗ-2106" на высокой скорости, выйдя на встречную полосу, столкнулся с автомобилями "Mitsubishi Pajero" и "Chevrolet".
В результате водители получили травмы и были госпитализированы. Водитель "ВАЗ-2106" помещен в реанимационное отделение.
Ведется расследование.
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