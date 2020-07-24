Цепная авария в Ширване, есть пострадавшие

В городе Ширван произошла цепная авария.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки "ВАЗ-2106" на высокой скорости, выйдя на встречную полосу, столкнулся с автомобилями "Mitsubishi Pajero" и "Chevrolet".

В результате водители получили травмы и были госпитализированы. Водитель "ВАЗ-2106" помещен в реанимационное отделение.

Ведется расследование.