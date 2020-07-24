В Азербайджане продлены сроки приема студентов в пилотные профессиональные программы

В Азербайджане сроки приема студентов для обучения в рамках пилотных программ профессионального обучения продлен до 31 июля 2020 года.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Государственном агентстве по профессиональному образованию, лица, желающие получить образование по пилотным программам профессионального обучения в Государственном центре профессионального образования и Бакинском государственном центре профессионального образования по туризму и социальным услугам должны пройти регистрацию на сайте Агентства до 31 июля.

В рамках пилотных программ профессионального образования предлагается пройти годовое обучение по специальностям "Мастер диагностики и ремонта автомобилей", "Веб-дизайнер и программист", "Оператор токарного и фрезерного станков", "Мастер по монтажным работам в промышленности", "Мастер по электронике", "Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования", "Мастер по строительству", "Мастер по мебели", "Мастер по автоматике", получить высокое профобразование (уровень суббакалавра) по специальностям "Техническая эксплуатация транспортных средств" и "Программист компьютерных систем" в Бакинском государственном центре профессионального образования, а также пройти годовое обучение по специальностям "Повар" и "Администратор отеля" в Бакинском государственном центре профессионального образования по туризму и социальным услугам.