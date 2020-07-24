https://news.day.az/society/1256308.html AZAL вернул 117 граждан Азербайджана из Алматы - ФОТО
AZAL вернул 117 граждан Азербайджана из Алматы - ФОТО
Национальный авиаперевозчик Азербайджана продолжает выполнять чартерные рейсы для возвращения соотечественников в страну. Вечером 24 июля чартерным рейсом авиакомпании AZAL из Алматы на родину прибыло 117 граждан Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".
На данный рейс были допущены пассажиры, предоставившие справку с негативным результатом на COVID-19. По прибытии все пассажиры должны провести две недели в самоизоляции.
Напомним, что чартерные рейсы выполняются по заранее согласованному плану Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики.
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