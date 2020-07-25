В Азербайджане от коронавируса скончался еще один врач

В Азербайджане еще один медработник скончался от COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом написал на своей странице в "Facebook" Рамиль Гасанлы.

По его словам, от коронавируса скончалась хирург гинеколог Валийа Пейкяр, работавшая в Роддоме №7 и госпитале German.

Число жертв коронавируса среди медработников в Азербайджане достигло 25-ти.