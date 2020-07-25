В память о Поладе Гашимове снимут фильм

В память о шехиде, генерал-майоре Поладе Гашимове снимут документальный фильм, отражающий карабахские реалии. Сценарий фильма "Командир" уже готов. Об этом АЗЕРТАДЖ сообщил автор сценария, режиссер Джамаладдин Гасымов, передает Day.Az.

По его словам, редактором ленты "Командир", повествующей о Карабахской войне и предшествующей ей зверствам армян в отношении азербайджанцев, является заслуженный деятель искусств, известный киновед Айдын Кязымзаде.

Дж.Гасымов отметил, что в основе фильма лежат реальные события. Часть событий в фильме отражает преступления медсестры Тамары Адамян, некогда работавшей в Товузском районе.

Режиссер сообщил, что полуторачасовая картина будет демонстрироваться на международных кинофестивалях.