Возвращены 870 водителей, пытавшихся проехать через посты

За нарушение ужесточенного карантинного режима, введенного на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Евлаха, Масаллы, Мингячевира, Джалилабада, а также Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Геранбойского, Гёйгёльского, Сиязанского и Шекинского районов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19), с 00.00 24.07.2020 до 00.00 25.07.2020 858 человек, находившихся в транспортных средствах, были привлечены к ответственности по статье 211.1 Кодекса об административных проступках, а 83 человека - за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах по статье 211.2. В целом, к административной ответственности был привлечен 941 участник движения.

Об этом Day.Az сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

За указанный период с поста, расположенного на 52 км дороги Баку-Губа, возвращены 60 транспортных средств, в том числе 80 - в направлении районов, 115 - в направлении столицы, с поста, расположенного на 31 км дороги Баку-Шамахы-Евлах возвращены 95 транспортных средств, в том числе 25 - в направлении районов, 130 - в направлении столицы, с поста, расположенного на 65 км дороги Баку-Газах-Грузия возвращены 520 транспортных средства, в том числе 200 - в направлении районов, 320 - в направлении столицы.

Всего возвращены 870 транспортных средств.