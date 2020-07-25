https://news.day.az/society/1256400.html В Азербайджане больной коронавирусом вышел из дома - возбуждено уголовное дело
В Азербайджане больной коронавирусом вышел из дома - возбуждено уголовное дело
20 июля в Гечайском районе житель села Инча больной коронавирусом 46-летний Вюгар Мехтиев, которому было назначено лечение на дому, без разрешения покинул место проживания.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры, Мехтиев при этом не надел маску, создав тем самым угрозу заражения других людей.
В прокуратуре района по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1. (Нарушение эпидемического, санитарно-гигиенического или же карантинного режима) УК Азербайджана и направлено для расследования в следственное отделение районной полиции.
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