В Азербайджане больной коронавирусом вышел из дома

20 июля в Гечайском районе житель села Инча больной коронавирусом 46-летний Вюгар Мехтиев, которому было назначено лечение на дому, без разрешения покинул место проживания.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры, Мехтиев при этом не надел маску, создав тем самым угрозу заражения других людей.

В прокуратуре района по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1. (Нарушение эпидемического, санитарно-гигиенического или же карантинного режима) УК Азербайджана и направлено для расследования в следственное отделение районной полиции.