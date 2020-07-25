Азербайджанец, зверски избитый в Бельгии: Полиция не вмешивалась в издевательства армян над нами

Полиция не вмешивалась в издевательства армян над нами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал наш соотечественник Джахан Захид, зверски избитый армянами в Бельгии.

Он сообщил, что 23 июля подвергся избиению армянами перед посольством Азербайджана в Брюсселе.

"Армяне закидывали нас камнями, а полиция никак не вмешивалась, словно они были заодно с армянами. После двухчасовой акции армяне напали на нас, нанесли повреждение одной азербайджанке. После митинга мы вчетвером шли по дороге, вдруг 10 армян преградили нам путь и напали на нас. Но они не смогли с нами справиться и бежали, получив отпор. Затем, собрав толпу в 50 человек, они снова напали на нас и зверски избили. Мы получили телесные повреждения, но морально выстояли. Избивая нас, они требовали, чтобы мы оскорбляли свой народ, просили прощения у Армении. Но мы держались до последнего, они так и не смогли добиться желаемого", - сказал Джахан Захид.