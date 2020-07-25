В этих районах Баку будут перебои в подаче воды

В связи с повышением мутности воды в реке Кура переработка воды в водоочистительных сооружениях временно приостановлена, поэтому в подаче воды в города Ширван и Гаджигабул, а также в отдельные части Гарадагского и Бинагадинского районов Баку будут определенные ограничения.

Об этом сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АО "Азерсу".