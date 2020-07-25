Глава ИВ Нефтчалы о ситуации с питьевой водой в районе

По поручению Президента Ильхама Алиева, для частичного решения проблемы с питьевой водой, 35 водовозов, совместно привлеченных МЧС, ОАО "Азерсу", Госагентством автомобильных дорог Исполнительной властью и предпринимателями района, ежедневно доставляют 600 тонн питьевой воды из Сальянского района.

Об этом сказал журналистам глава Исполнительной власти Нефтчалинского района Миргасан Сеидов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в поселках установлено 65 резервуаров для воды и 36 водоочистных сооружений модульного типа по населенным пунктам: "В результате осуществленных мер обеспечено 30% ежедневной потребности в питьевой воде".

Сеидов отметил, что по поручению главы государства, которое было дано на совещании, проведенном 23 июля, близлежащие к Нефтчале районы и центральные органы Исполнительной власти дополнительно выделили для района 22 водовоза и 18 резервуаров для воды: "Планируется выделить еще 50 резервуаров и другой необходимой техники. Все меры по решению проблемы с водой продолжаются".

Отметим, что в последние месяцы в реке Кура снизился уровень воды, морская вода из Каспия смешалась с речной, в результате возникли серьезные проблемы в обеспечении населения Нефтчалинского района питьевой водой и в орошении посевных площадей.