В центре Баку задержан вооруженный мужчина.

Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, в Сабаильское районное управление полиции (РУП) поступила информация о том, что мужчина по имени Эльшад прогуливается в парке "Сахиль" с огнестрельным оружием.

В результате операции ранее неоднократно судимый житель Сабунчинского района Эльшад Алиев был задержан. В ходе обыска при нем были обнаружены и изъяты револьвер "Наган" и 7 патронов к нему, а в его доме в Наримановском районе 1 ручная граната, запал к ней и взрыватель.

В ходе расследования выяснилось, что боеприпасы достались Э.Алиеву от отца, умершего в 2007 году и он незаконно хранил их, не сдав в полицию.

По факту в Следственном отделе Сабаильского РУП возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, решением суда в отношении Э.Алиева избрана мера пресечения в виде ареста на 3 месяца, следственные мероприятия продолжаются.