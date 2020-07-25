https://news.day.az/society/1256458.html В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 535 пациентов - заразился всего 321 - ФОТО
В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 535 пациентов - заразился всего 321 - ФОТО
В Азербайджане выявлен еще 321 случай заражения коронавирусом, 535 человек вылечились, 8 человек скончались.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 29 633 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 22 082, скончались 408 человек.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 7 143 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 8 433, в целом - 676 252 теста.
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