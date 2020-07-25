В Баку выявлено кафе, работавшее в нарушение карантина

В поселке Бакиханова Сабунчинского района Баку выявлено кафе, функционировавшее с нарушением требований особого карантинного режима.

Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции и 13-го отдела полиции было установлено, что кафе "Furqan", находящееся по адресу улица Араблинского, 1А и принадлежащее жителю столицы Эльмину Мамедову, работает. В ходе проверки было установлено, что там находились 7 человек, нарушив требования особого карантинного режима. Владелец объекта Э.Мамедов и его посетители были задержаны и доставлены в 13-й отдел Сабунчинского РУП.

В отношении посетителей кафе, нарушивших требования особого карантинного режима, приняты меры по статье 211 Кодекса об административных проступках. Материалы, собранные в связи с нарушениями, совершенными владельцем кафе, направлены в Сабунчинский районный суд.